Дамаск, 14 ноября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Израильская авиация нанесла удары по одному из мостов на юго-западе Сирии в районе Эль-Кусейр вблизи границы с Ливаном. Об этом 14 ноября сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

Ammar Safarjalani/ XinHua/Global Look Press

«Поступила информация об израильском ударе по одному из мостов в районе Эль-Кусейр у границы с Ливаном», — сообщил телеканал.

В это же время радиостанция Sham FM проинформировала об ущербе в результате удара.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 ноября агентство SANA сообщило, что Армия Израиля нанесла удар по району сирийского города Эль-Кусейр в провинции Хомс около границы с Ливаном.

В ночь на 3 ноября военно-воздушные силы Израиля атаковали северные приграничные с Сирией населённые пункты в Ливане. В результате атаки уничтожен мост, связывающий район Хермель провинции Баальбек-Хермель и регион Аккар.

В ночь с 8 на 9 ноября военно-воздушные силы ЦАХАЛ атаковали объекты к юго-востоку от города Алеппо в Сирии. В результате атаки пострадали несколько сирийских военных. По данным телеканала Al Hadath, удар наносился по промзоне Эс-Сафира. Журналисты отметили, что там располагаются военные предприятия и склады оборонного назначения.