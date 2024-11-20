Москва, 20 ноября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Все национальные проекты, обеспечивающие России технологическое лидерство, являются зримыми и большими. Об этом заявил 20 ноября президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Российские лидер отметил, что их реализация позволит менять структуру экономики страны необходимыми темпами.

«Такие проекты зримые, большие. И надеюсь, нам удастся всем вместе их реализовать, и тогда действительно структура экономики России будет меняться нужными нам темпами», — сказал глава государства на встрече с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым.

Стенограмму их разговора опубликовал сайт Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Путин заявил, что в число приоритетов развития страны входят повышение устойчивости экономики и достижение качественно новой динамики отраслей на основе укрепления технологического суверенитета, подготовки кадров и широкого использования цифровых решений.

Он также отметил, что технологический суверенитет России является важным фактором для повышения устойчивости экономики страны. Среди национальных целей российский лидер назвал повышение устойчивости экономики путём достижения качественно новой динамики отраслей.

В июне президент России на заседании Совета по науке и образованию объявил, что подпишет указ об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития России.