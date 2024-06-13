Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что подпишет указ об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития.

Иван Шилов ИА Регнум

«Результатом нашей сегодняшней работы будет указ, который подготовлен и будет подписан», — сказал он.

Глава государства добавил, что указ называется «Об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития и перечня важнейших наукоёмких технологий».

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Путинутвердил новую стратегию научно-технологического развития России. В стратегии определяются цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления государственной политики в этой области и меры по их реализации.

В ноябре 2023 года Андрей Белоусов, занимавший пост первого вице-премьера, в ходе встречи с Путиным представил законопроект и концепцию технологического развития страны. Он отметил, что план включает в себя, в частности, проекты технологического суверенитета и нацелен на создание конкретной продукции — станкостроение, микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинская техника, фармацевтика и другие. Также он выделил проекты так называемых сквозных технологий, которые являются прорывными и будут в дальнейшем определять облик производственных систем.