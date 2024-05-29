Путин назвал технологический суверенитет России основой для роста экономики
Москва, 29 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Технологический суверенитет России — это важный фактор для повышения устойчивости экономики страны, сообщил 29 мая президент Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства среди национальных целей назвал повышение устойчивости экономики путём достижения качественно новой динамики отраслей.
«Прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений», — сообщил Путин.
Он отметил, что определены конкретные ориентиры и задачи по всем этим направлениям до 2030 года и на перспективу — до 2036 года.
Президент подчеркнул, что основная работа по достижению национальных целей идёт не в кабинетах, а на местах — в городах и посёлках. Ведущую роль играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений и инициатива граждан.
Глава государства призвал правительство проанализировать предложения регионов по развитию России. Он подчеркнул, что к выполнению этой задачи нужно подойти неформально.
Президент на заседании 29 мая также заявил, что для реализации тех планов, которые наметило российское руководство, у страны есть все возможности. Хотя из-за рубежа России создают трудности, страна сможет их преодолеть и идти к своим целям. Сбережение народа России и благополучие семей — это главный приоритет развития страны, подчеркнул Путин.
Путин 29 ноября в послании Федеральному собранию заявил, что новые нацпроекты технологического суверенитета станут мотором для всей российской экономики. Для России важна технологическая независимость.