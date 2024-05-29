Москва, 29 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Технологический суверенитет России — это важный фактор для повышения устойчивости экономики страны, сообщил 29 мая президент Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства среди национальных целей назвал повышение устойчивости экономики путём достижения качественно новой динамики отраслей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891961" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вступительное слово Владимира Путин на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам

«Прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений», — сообщил Путин.

Он отметил, что определены конкретные ориентиры и задачи по всем этим направлениям до 2030 года и на перспективу — до 2036 года.

Президент подчеркнул, что основная работа по достижению национальных целей идёт не в кабинетах, а на местах — в городах и посёлках. Ведущую роль играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений и инициатива граждан.

Глава государства призвал правительство проанализировать предложения регионов по развитию России. Он подчеркнул, что к выполнению этой задачи нужно подойти неформально.

Президент на заседании 29 мая также заявил, что для реализации тех планов, которые наметило российское руководство, у страны есть все возможности. Хотя из-за рубежа России создают трудности, страна сможет их преодолеть и идти к своим целям. Сбережение народа России и благополучие семей — это главный приоритет развития страны, подчеркнул Путин.

Путин 29 ноября в послании Федеральному собранию заявил, что новые нацпроекты технологического суверенитета станут мотором для всей российской экономики. Для России важна технологическая независимость.