Курск, 20 ноября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Российский FPV-дрон в Курской области поразил бронетранспортёр украинских сил во время погрузки в бронемашину бойцов ВСУ. Кадры удара опубликовали разведчики 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДД) Вооружённых сил России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Речь идёт о БТР Stryker американского производства. Эти боевые машины Киев получил от Запада.

На видео показано, как беспилотный летательный аппарат движется в небе над полем боя и подбирается к БТР противника. Удар по цели происходит в момент, когда бойцы ВСУ залезают внутрь техники.

Беспилотным летательным аппаратом, который уничтожил вражескую бронемашину, управлял оператор. В сообщении разведчиков отмечается, что бойцы дивизии научились использовать оптоволоконные кабели для дистанционного манипулирования дронами.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа в приграничном районе Курской области была уничтожена ещё одна боевая машина Stryker.

Как отметили представители ведомства, разведывательное подразделение группировки войск «Север» при помощи разведывательного БПЛА ZALA выявило колёсную боевую бронированную машину ВСУ, а затем уничтожило её барражирующим боеприпасом «Ланцет».

20 октября Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что российские военные уничтожили с помощью FPV-дрона бронетранспортёр ВСУ Stryker в Харьковской области. Разведчики обнаружили БТР, когда он ехал по дороге вдоль лесополосы, после чего бойцы приняли решение нанести по нему удар. Цель была поражена. Воздушная разведка в режиме реального времени подтвердила уничтожение бронемашины ВСУ.

В начале ноября американский журнал Forbes написал, что Вооружённые силы Украины планируют использовать бронемашины Stryker при контратаке российских подразделений под Курском. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что нет никаких причин считать, что украинские силы не будут использовать Stryker при наступлении ВС России.