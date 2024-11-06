Вашингтон, 6 ноября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) намерены использовать новые бронемашины Stryker при контратаке российских подразделений под Курском, передаёт 6 ноября американское издание Forbes.

Jarek Tuszyński

«Неизвестно, как быстро новые БМП Stryker прибудут на Украину. Но очевидно, что украинцы будут делать с этими бронемашинами», — сказано в публикации.

Как отметил автор публикации, обозреватель Дэвид Экс, нет никаких причин считать, что украинские силы не будут использовать Stryker при наступлении ВС России под Курском. Журналист также заявил о нехватке бойцов в рядах ВСУ. По его словам, если минобороны Украины не решит данный вопрос, бронемашины станут единственной помощью ВСУ в Курской области.

6 ноября авторы американского журнала также сообщили, что украинские подразделения могут вести подготовку к ещё одному наступлению на приграничные районы России. Журналисты предположили, что целью ВСУ может стать приграничье Брянской и Белгородской областей.

По мнению авторов статьи, Украина может решиться на такую атаку сразу после президентских выборов в США. Этим шагом украинские власти хотят убедить новое американское руководство в том, что по-прежнему готовы проводить крупные операции, заключили журналисты.

Бронемашина Stryker используется для доставки пехоты на поле боя и непосредственной огневой поддержки, а также для выполнения задач боевого и специального обеспечения. Как передавало ИА Регнум, 20 октября военные ВС России уничтожили с помощью FPV-дрона американский бронетранспортёр Stryker в Харьковской области.