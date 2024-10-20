Москва, 20 октября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России уничтожили с помощью FPV-дрона американский бронетранспортёр Stryker в Харьковской области. Об этом 20 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Виталий Аньков/РИА Новости

Отмечается, что разведка обнаружила бронетранспортёр производства США, который двигался по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области, после чего было принято решение нанести по нему удар.

«В результате прямого попадания FPV-дрона БТР Stryker производства США был уничтожен», — проинформировали в ведомстве.

Воздушная разведка в режиме реального времени подтвердила уничтожение бронемашины противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября армия России поразила цеха производства, места подготовки и запуска дронов украинских боевиков в Сумской и Харьковской областях. Также были уничтожены пункты временной дислокации иностранных наёмников украинских формирований.

Ранее в этот же день войска российской группировки «Запад» захватили 56 опорных пунктов украинской армии и станцию спутниковой связи Starlink в зоне СВО. Военные ВС РФ также нанесли удары по позициям бригад противника в районе Григоровки (ДНР), а также у Новолюбовки и Червоной Дибровы (ЛНР).