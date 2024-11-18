Москва, 18 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Вариант заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения неприемлем для России, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита «Группы двадцати» (G-20) представит соответствующее предложение.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега такую инициативу не обсуждали, сказал Песков.

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