Москва, 20 ноября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. России не следует обращать внимание на безрассудное решение действующего президента США Джо Байдена разрешить нанесение ударов вглубь территории России американскими ракетами ATACMS, пишет англоязычный аналитический портал Strategic Culture.

Defense Ministry/Global Look Press

«Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой. России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанеся смертельный удар по авторитету США и НАТО», — отмечено в материале.

В публикации также указано, что этот жест Байдена направлен на то, чтобы спровоцировать Россию на ответные удары и тем самым повысить уровень эскалации в украинском конфликте.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксеном признался, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России.

Украинская армия использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по Брянской области. Об этом 19 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.