Белгород, 20 ноября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Завод компании «Виола» в Белгородской области, который подвергся атаке дронов ВСУ, планирует возобновить свою работу, сообщает пресс-служба компании.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Мы рассчитываем, что сегодня (20 ноября. — Прим.) предприятие возобновит работу», — говорится в сообщении.

Вечером 19 ноября под удар вражеских БПЛА попала территория, прилегающая к заводу ООО «Виола», который занимается производством молочной продукции в Белгородской области. В пресс-службе сообщили, что здание завода получило незначительные повреждения. Сотрудники молокозавода не пострадали. Весь персонал был эвакуирован.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 ноября более пяти беспилотников ВСУ атаковали предприятие по выпуску гражданской продукции в Воронежской области. По данным руководства региона, на предприятии начался пожар, сотрудников эвакуировали. Возгорание ликвидировали. Опасность атаки беспилотников сохраняется, предупредил губернатор Александр Гусев.

В Белгородской области над Алексеевским округом средствами ПВО вечером 19 ноября были сбиты несколько украинских беспилотников. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. В Алексеевке упавшие обломки сбитых дронов повредили производственные помещения на одном из городских предприятий.