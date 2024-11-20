Москва, 20 ноября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение ежегодно выделять дополнительные 2,6 млрд рублей для поддержки отечественного кинопроизводства. Он распорядился об этом по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям, и при этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам и быть востребованным, интересным, креативным», — приводятся его слова на сайте правительства России.

В материале указано, что поддержку планируется оказывать с 2025 по 2030 год. Выделение дополнительных средств из федерального бюджета будет осуществлено Минфином и Минкультуры.

Мишустин также поручил проработать вопрос целесообразности распространения возможности освобождения от уплаты НДС на индивидуальных предпринимателей в сфере кинопроизводства.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Москве открылся кинопарк «Москино». Его площадки и декорации позволят снимать более 200 фильмов в год. Решение о строительстве кинопарка «Москино» принял мэр столицы Сергей Собянин по итогам встречи с кинематографистами в 2019 году. В «Москино» появится культурно-деловой центр с кинозалами, гостиничные комплексы для киносъемочных групп и посетителей, концертная и фестивальная площадки, административно-бытовые корпуса и офисные помещения.

30 сентября в Сочи открылся фестиваль «Кинобраво», в первый его день прошла мировая премьера картины российского режиссера Константина Худякова «Я начинаю видеть свет». Фильм снят в США, главные роли в нем исполнили популярные американские актеры Джек Хьюстон и Эбби Корниш. Это демонстрирует, что кино — вне политики и оно умеет объединять людей из самых разных уголков мира. В фестивале участие приняли более десяти стран мира.