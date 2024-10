Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. В первый конкурсный день фестиваля «КиноБраво» состоялось одно из его центральных событий — мировая премьера картины российского режиссера Константина Худякова «Я начинаю видеть свет». Гостями показа стали члены жюри, иностранные делегации и звездные участники фестиваля.

Пресс-служба фестиваля В Сочи открылся международный фестиваль «КиноБраво»

На сцене фестиваля «КиноБраво» фильм «Я начинаю видеть свет» представил дистрибьютор Сергей Сорочкин. «Это первая англоязычная работа Константина Худякова, и у вас сегодня есть возможность увидеть эту картину первыми», — сказал он.

В центре сюжета — трубач, джазовый исполнитель Эзра. В результате трагического ДТП он теряет самое дорогое — жену и дочь. Не в силах смириться с утратой, Эзра решает покончить с собой, спрыгнув с маяка, но в результате случайности становится его смотрителем. На краю земли, на берегу бушующего моря он оказывается наедине с собой, окунается в воспоминания и пытается найти новый смысл жизни. Будучи в шаге от самоубийства, он оказывается еще способен спасти чужую жизнь, способен на дружбу и любовь.

Фильм снят в США, главные роли в нем исполнили популярные американские актеры: Джек Хьюстон и Эбби Корниш. Это демонстрирует, что кино — вне политики и оно умеет объединять людей из самых разных уголков мира.

Особую роль в картине играет музыка. Само название «Я начинаю видеть свет» — отсылка к популярной джазовой композиции 1944 года, музыку к которой написали Дюк Эллингтон, Джонни Ходжес и Гарри Джеймс, а слова — Дон Джордж. Музыкальным продюсером фильма выступил Уолтер Афанасьев, двукратный обладатель премии «Грэмми», продюсер культовых треков My Heart Will Go On и All I want for Christmas is You.

Фильм «Я начинаю видеть свет» стал частью внеконкурсной программы Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво», организованного кинокомпанией «Русский Север» при поддержке Радио Monte Carlo.

Константин Худяков — известный советский и российский режиссер, поставивший драму «Успех» с Леонидом Филатовым и Алисой Фрейндлих, детский фильм «Айболит-66», а также картину «На Верхней Масловке», сериал «Хождение по мукам» с Юлией Снигирь и Аней Чиповской и другие. В последние годы Константин работает в Голливуде, но премьеру своей новой картины он решил провести именно в России.