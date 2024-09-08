Москва, 8 сентября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Первая очередь кинопарка «Москино» открылась в российской столице в День города, 7 сентября. Ожидается, что кинопарк станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Его площадки и декорации позволят снимать более 200 фильмов в год.

mos.ru Кинопарк «Москино»

Решение о строительстве кинопарка «Москино» принял мэр столицы Сергей Собянин по итогам встречи с кинематографистами в 2019 году. Для его размещения подобрали земельные участки в Краснопахорском районе Троицкого административного округа города Москвы. Здесь будет создана инфраструктура для производства и популяризации кино. Среди декораций многократного использования появятся знаменитые улицы Москвы и европейских городов разных эпох, средневековые постройки. В кинопарке создадут мастерские для их изготовления и киносклад, а также многофункциональные павильоны для съемок.

Кроме того, в «Москино» появится культурно-деловой центр с кинозалами, гостиничные комплексы для киносъемочных групп и посетителей, концертная и фестивальная площадки, административно-бытовые корпуса и офисные помещения. Реализовать проект планируется в три этапа. В рамках первого на территории площадью 180 гектаров построили 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В составе первой очереди кинопарка — образовательный центр с учебными студиями и кинотеатром, административный корпус, гостиница, киносклад и музей техники. В результате реализации всех трех этапов строительства появятся более 60 натурных площадок.

В 2023–2024 годах на площадках кинопарка «Москино» реализовали 55 съемочных проектов. В свободное от съемок время кинопарк открыт для посещения гостей. Ожидается, что его будут посещать до 10 миллионов гостей в год.