Москва, 20 ноября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года в России возобновляется индексация пенсий работающих пенсионеров. Таким образом, повышение пенсий ожидается не только у неработающих, но и у тех, кто продолжает трудиться. Об изменениях Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Страховая пенсия обоим категориям получателей будет повышена на 7,3 процента.

«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — уточнила Бессараб.

Кроме того, с 1 апреля будет увеличена и социальная пенсия — на 14,75 процента.

Как сообщало ИА Регнум, пенсия неработающих граждан должна составлять не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент, заявил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

К примеру, жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска — 33 тыс. рублей, а Краснодарского края — 30 тыс.

С 1 января 2024 года средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей. По словам главы Социального фонда РФ Сергея Чиркова, пенсионеры уже в декабре получат пенсионные выплаты с учётом индексации. Это коснётся россиян, у которых график выплаты пенсии назначен на начало месяца. Остальные получат выплату в январе.