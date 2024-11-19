Лондон, 20 ноября, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Британские политики, выступающие за продолжение военных действий, подливают масла в огонь, не оставляя надежд нанести России «стратегическое поражение». Такое заявление распространило посольство РФ в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Британские «ястребы» и сейчас стремятся подлить масла в огонь, ратуя за новые витки эскалации. В Лондоне так и не простились с химерами нанесения России «стратегического поражения», — заявили в дипмиссии.

Российские дипломаты призвали правительство Великобритании тщательно обдумать возможные результаты своих действий и не провоцировать дальнейшее обострение ситуации в мире, руководствуясь лишь собственными геополитическими амбициями.

Как пояснили в диппредставительстве, Запад исправно «снабжая киевскую военщину» новыми летальными вооружениями, преступления главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения прикрывал плотной завесой дипломатии и пропаганды.

Как сообщало ИА Регнум, Киеву разрешили использовать дальнобойное оружие производства Великобритании и Франции для ударов по Курской области, написало 18 ноября издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Британская газета The Daily Telegraph 10 ноября написала, что власти рассчитывают на положительное решение президента США Джо Байдена до истечения срока его полномочий в январе 2025 года по использованию дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

Телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным нет в планах у премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил сам глава правительства страны в беседе с телеканалом Sky News.