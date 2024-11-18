Киев, 18 ноября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Киеву разрешили использовать дальнобойное оружие производства Великобритании и Франции для ударов по Курской области. Об этом 18 ноября сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по России, но есть ограничение. Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область», — указали авторы в Telegram-канале.

В этот же день газета The Sun писала, что Киев ещё не получал разрешения на удары вглубь российской территории британскими ракетами Storm Shadow.

Как сообщало ИА Регнум, ранее опубликованную информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине применять их дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, удалили из статьи на сайте французского издания Le Figaro. В первоначальной версии было указано, что власти обоих государств позволили киевскому режиму «наносить удары вглубь территории России, используя ракеты SCALP / Storm Shadow».

Британская газета The Daily Telegraph 10 ноября написала, что власти Великобритании рассчитывают на положительное решение президента США Джо Байдена до истечения срока его полномочий в январе 2025 года по использованию дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Этот вопрос был предметом обсуждения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером на встрече в Париже.

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно выступал с призывами разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории. Президент России Владимир Путин 12 сентября по этому поводу отметил, что речь на самом деле идёт о прямом вовлечении стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Путин предупредил, что Москва будет принимать ответные меры с учётом угроз, которые будут возникать.