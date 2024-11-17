Лондон, 18 ноября, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным нет в планах у премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом 17 ноября заявил сам глава правительства Великобритании в беседе с телеканалом Sky News.

Rwendland Кир Стармер

Комментируя телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским лидером Путиным, премьер Великобритании указал, что он не планирует разговаривать с президентом России.

«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным», — подчеркнул Стармер.

Кроме того, британский премьер призвал мировых лидеров усилить поддержку Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможности телефонных переговоров с президентом России Путиным, «когда позволит контекст».

президент РФ Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Шольцем 15 ноября. Разговор стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона всегда была и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что Шольц, когда звонил Путину, представлял коллективный Запад. По мнению эксперта, вопросы, которые задавал канцлер еще в октябре, с ним обсуждали действующий президент США Джозеф Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Макрон.