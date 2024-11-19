В Тульской области пресекли атаку ВСУ с использованием беспилотников
Губернатор Миляев: в Тульской области отразили атаку украинских БПЛА
Тула, 20 ноября, 2024, 02:29 — ИА Регнум. В Тульской области отразили атаку украинских беспилотников. Об этом 20 ноября сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью на территории Тульской области дежурными подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА», — отметил он в Telegram-канале.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Губернатор заверил, что ситуация контролируемая.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 ноября российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над пятью регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 45. В небе над Курской областью удалось нейтрализовать шесть БПЛА, в Московской — два, а также по три беспилотника — над территориями Белгородской и Тульской областей.
В период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября подразделениями противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника, информировали в Минобороны РФ. Самая массированная атака пришлась на Брянскую область — сбили 32 вражеских дрона. Ещё пять беспилотников ВСУ уничтожили над Смоленской областью. Два БПЛА обезвредили над территорией Московской области. Также подразделения ПВО подавили по одному дрону в Курской, Орловской и Ростовской областях.