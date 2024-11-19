Тула, 20 ноября, 2024, 02:29 — ИА Регнум. В Тульской области отразили атаку украинских беспилотников. Об этом 20 ноября сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью на территории Тульской области дежурными подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА», — отметил он в Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Губернатор заверил, что ситуация контролируемая.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 ноября российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над пятью регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 45. В небе над Курской областью удалось нейтрализовать шесть БПЛА, в Московской — два, а также по три беспилотника — над территориями Белгородской и Тульской областей.

В период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября подразделениями противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника, информировали в Минобороны РФ. Самая массированная атака пришлась на Брянскую область — сбили 32 вражеских дрона. Ещё пять беспилотников ВСУ уничтожили над Смоленской областью. Два БПЛА обезвредили над территорией Московской области. Также подразделения ПВО подавили по одному дрону в Курской, Орловской и Ростовской областях.