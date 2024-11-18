Москва, 18 ноября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) 18 ноября в ночное время уничтожили в небе над пятью регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 45. В небе над Курской области удалось нейтрализовать шесть БПЛА, в Московской — два, а также по три беспилотника — над территориями Белгородской и Тульской областей.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин написал, что над территорией Павлово-Посадского городского округа в Подмосковье силы ПВО сбили БПЛА украинских сил. Ещё одну атаку беспилотника российские военные отразили в небе над Раменским городским округом Московской области. В обоих случаях дроны летели в сторону Москвы.

В ночь на 16 ноября средства ПВО России обезвредили 18 украинских дронов над территорией Брянской области. Кроме того, российские военные сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.

В ночь с 16 на 17 ноября в заводском цехе в Ижевске произошёл взрыв. Глава Удмуртии Александр Бречалов написал, что, по предварительной информации, упал БПЛА. В результате случившегося пострадал один человек.