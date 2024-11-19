Москва, 20 ноября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. В небе над шестью регионами России в период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены 42 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Самая массированная атака пришлась на Брянскую область — над регионом силы ПВО сбили 32 вражеских дрона.

Ещё пять беспилотников ВСУ уничтожили над Смоленской областью. Два БПЛА сбили над территорией Московской области.

Также подразделения ПВО подавили по одному дрону в Курской, Орловской и Ростовской областях.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 ноября более пяти беспилотников ВСУ атаковали предприятие по выпуску гражданской продукции в Воронежской области. По данным руководства региона, на предприятии начался пожар, сотрудников эвакуировали.

В ночь на 19 ноября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Всего были уничтожены 12 беспилотников ВСУ.