Белгород, 20 ноября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Город Шебекино в Белгородской области ночью 20 ноября в очередной раз подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Ранение получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«Мужчине с раной лица медики оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — пояснил Гладков.

Также известно, что ударами ВСУ были выбиты окна в двух частных домах, повреждена линия электропередачи — временно без света остаются жители трёх улиц.

Как сообщало ИА Регнум, несколько взрывов прогремело в городах Украины в ночь на 20 ноября. Серию взрывов слышали в Сумах, Днепропетровске, Прилуке, Конотопе.

Ночью 19 ноября взрывы прогремели в Киеве. Инциденты, вероятнее всего, произошли за пределами города, пишут украинские СМИ.

В небе над шестью регионами России в период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены 42 украинских беспилотника. Самая массированная атака пришлась на Брянскую область — над регионом силы ПВО сбили 32 вражеских дрона.