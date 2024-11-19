Киев, 20 ноября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в городах Украины в ночь на 20 ноября. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Так, по данным журналистов, серию взрывов слышали в Сумах, Днепропетровске, Прилуке, Конотопе.

О последствиях инцидентов не уточняется. В ряде областей ранее объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 20 ноября воздушную тревогу объявляли в Киеве. Об опасности с воздуха также предупредили население Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Ночью 19 ноября взрывы прогремели в Киеве. По данным журналистов, инциденты, вероятнее всего, произошли за пределами города.

В украинском городе Николаеве вечером 16 ноября на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате взрыва был поражён цех завода, где производили беспилотники. Также здесь работали военные инженеры из западных стран. В соседнем с цехом помещении нацгвардия Украины ремонтировала свои транспортные средства, а на пикапы устанавливали турели, заявил координатор подполья. При взрыве, предварительно, погибли 12 военных, 30 человек пострадали, включая иностранцев, уточнил Лебедев.