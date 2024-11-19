Киев, 19 ноября, 2024, 04:48 — ИА Регнум. На Украине ночью 19 ноября взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы были слышны на фоне объявленной воздушной тревоги. Журналисты уточнили, что инциденты, вероятнее всего, произошли за пределами города.

Официальные комментарии о взрывах и возможных последствиях не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской, Брянской и Орловской областях ночью 19 ноября объявили об угрозе ракетной опасности.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил 16 ноября, что авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили цеха производства и места хранения беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 165 районах.