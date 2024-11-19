Москва, 19 ноября, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Роскомнадзор зарегистрировал более 14 тыс. страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщила пресс-служба ведомства 19 ноября.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Всего к настоящему времени подано почти 29 тыс. заявлений о регистрации, сказано в сообщении.

«Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через «Госуслуги» почти 29 тыс. заявлений о регистрации (по состоянию на конец 19 ноября). Из них более 14 тыс. страниц уже включены в перечень Роскомнадзора. Все заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней», — отметила пресс-служба.

Роскомнадзор проверяет количество пользователей, правильность предоставленных данных, размещение владельцем канала номера заявки в информации о канале и отсутствие иных нарушений, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков предоставлять информацию о себе в Роскомнадзор. В случае отсутствия ресурса в списке его владельцы не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию. Кроме того, информацию из таких каналов нельзя репостить.

Закон вступил в силу 1 ноября 2024 года. В тот же день специальная форма для регистрации каналов и страниц, имеющих в мессенджерах или социальных сетях не менее 10 тыс. подписчиков, открылась на портале «Госуслуги».