Москва, 2 ноября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Специальная форма для регистрации каналов и страниц, имеющих в мессенджерах или социальных сетях не менее 10 тыс. подписчиков, открылась на портале «Госуслуги». Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

gosuslugi.ru Эмблема портала «Госуслуги»

С 1 ноября Роскомнадзор (РКН) начал вести реестр таких каналов и страниц. Авторы указанных блогов должны предоставлять в ведомство информацию, которая позволяет идентифицировать их.

«Заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень», — сообщило Минцифры в своём Telegram-канале.

В министерстве отметили, что регистрацию на «Госуслугах» могут использовать как физические, так и юридические лица, а также иностранные граждане. Для этого они должны иметь подтверждённую учётную запись на указанном портале.

Кроме того, в Минцифры уточнили, что заявка, оформленная при регистрации, получит уникальный номер, который в течение трёх дней следует разместить на канале или странице, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить их принадлежность автору обращения. РКН должен принять решение о включении ресурса в свой перечень в течение 10 рабочих дней.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков предоставлять о себе информацию в Роскомнадзор. В случае отсутствия ресурса в списке его владельцы не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию. Кроме того, информацию из таких каналов нельзя репостить. Закон вступил в силу 1 ноября 2024 года.

Ещё в середине июля Роскомнадзор допускал, что подобную норму могут ввести для аккаунтов в социальных сетях с ежедневной аудиторией, превышающей 1 тыс. человек.