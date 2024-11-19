Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 ноября, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Представители стран «группы двадцати» (G20) на саммите в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. Документ состоит из нескольких пунктов.

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«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами», — указали в пункте декларации, посвящённом украинскому конфликту.

Также лидеры G20 отметили, что встретились в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября для поиска ответа на главные глобальные вызовы и кризисы, продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Кроме того, в документе закрепили достижения бразильского председательства в течение года (глобальный альянс против голода и нищеты, целевая группа по глобальной мобилизации против изменения климата и призыв к действию по реформе глобального управления).

Участники саммита выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, высказали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения и других вопросах.

Как сообщало ИА Регнум, саммит лидеров G20 продлится до 19 ноября включительно. Председателем встречи выступает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прибыл в Рио-де-Жанейро 17 ноября. В Рио-де-Жанейро, как ожидается, Лавров выступит на пленарных заседаниях саммита и поднимет вопросы борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформирования глобальных институтов.