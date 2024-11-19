Москва, 19 ноября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Россия согласилась с пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20) о «честном и разумном» урегулировании украинского конфликта, заявил 19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Global Look Press/Wang Tiancong/XinHua

«Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября была принята итоговая декларация саммита G20. Лидеры стран «Большой двадцатки» отметили, что встретились в Рио-де-Жанейро для поиска ответа на главные глобальные вызовы и кризисы, для продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

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