Вашингтон, 19 ноября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Власти США не считают необходимым отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщило 19 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности Белогодома.

Иван Шилов ИА Регнум

«США не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ [на такой шаг]», — отметил собеседник журналистов.

В статье поясняется, что такая позиция говорит о том, что Вашингтон не будет реагировать на утверждение в РФ обновлённой ядерной доктрины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета России.

В обновлённой редакции документа в число условий для применения страной ЯО вошли старт баллистических ракет, атакующих территорию РФ или её союзников; использование противником ядерного оружия или других типов оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответа российских ядерных сил; агрессия в отношении России с применением обычного оружия, что угрожает существованию страны.

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум отметил, что внесённые в ядерную доктрину изменения предполагают различные варианты ответных действий России на атаки. Вместе с тем эксперт выразил мнение, что это вряд ли изменит те решения, которые уже приняты на Западе по поводу использования дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия обладает правом ответить оружием массового поражения в случае ударов по своей территории ракетами НАТО. Вместе с тем он подчеркнул, что такой шаг приведёт к третьей мировой войне.