Москва, 19 ноября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Почти 10 тысяч ребят посещают предпринимательские классы в Москве, которые открыты в 214 школах города. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Он отметил, что с начала 2024 года в такие классы поступило на 44% больше ребят, чем было в прошлом году. Глава города уточнил, что в предпринимательских классах действует углубленное изучение обществознания, математики и иностранных языков.

«Цель таких классов — подготовить ребят к поступлению в профильные экономические вузы и познакомить со всеми нюансами создания и ведения бизнеса», — подчеркнул Собянин в своём Telegram-канале.

Кроме того, он проинформировал, что в предпринимательских классах для школьников проводятся специальные предпрофессиональные курсы. Ученики также занимаются проектно-исследовательской деятельностью, для чего их приглашают на площадки 16 вузов и научно-исследовательских институтов.

Помимо этого, ребята осваивают профессию агента банка и посещают различные бизнес-тренинги. На школьных каникулах они знакомятся с выбранными направлениями в рамках занятий в вузах Москвы.

Собянин подчеркнул, что на таких уроках их учат принимать инновационные решения и добиваться конкретных результатов. Мэр добавил что многие ученики, которые поступают на предпринимательские классы, успевают открыть своё дело и получить реальный опыт ведения бизнеса еще до окончания школы.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2020 года президент России Владимир Путин поддержал идею об открытии в российских школах кружков по предпринимательской деятельности. При этом глава государства призвал учесть нагрузку от нововведения в общей системе обучения.

В августе 2022 года в Татарстане объявили о планах запустить программу по развитию предпринимательских навыков у учеников средней школы. В региональном минобрнауки отмечали, что целью проекта является расширение знаний школьников о бизнесе. Программа была подготовлена специалистами регионального института развития образования.