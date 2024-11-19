Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 ноября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позитивными итоги саммита «Большой двадцатки» (G20) в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом он заявил 19 ноября в ходе пресс-конференции.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По словам российского министра, саммит стал кульминацией председательства Бразилии в группе стран, которое сопровождалось большим количеством мероприятий.

«И я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договорённости. Это очень важно», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Запад пытался украинизировать повестку саммита, однако остальные страны настояли на включении в итоговую декларацию и других конфликтов.

Россия, добавил Лавров, согласна с пунктом итоговой декларации, посвящённым Украине. В нём говорится о важности урегулирования конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появились кадры с Лавровым и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые пожали друг другу руки на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Макрон подошёл к Лаврову и протянул ему руку, когда поднялся на трибуну для общей фотографии участников. После рукопожатия политики обменялись репликами.

Представители стран «Большой двадцатки» 18 ноября приняли итоговую декларацию саммита, включающую несколько пунктов. Они выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, обсудили неспокойную ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения. Оговорок о том, что заявление не одобрили все страны, нет.

Газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что несколько европейских делегаций саммита якобы настаивали на более жёстких итоговых формулировках в отношении России в связи с украинским конфликтом. Вместе с тем, как отмечалось в публикации, западные политики вскоре решили отказаться от своих требований из опасений, что итоговую декларацию не примут.