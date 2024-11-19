Лондон, 19 ноября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Несколько европейских делегаций саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро настаивали на том, что формулировки в итоговой декларации в отношении России по поводу украинского конфликта должны быть жёстче. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«Формулировки недостаточно сильные… Это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть», — приводит издание высказывания высокопоставленных европейских дипломатов.

При этом, согласно публикации, западные политики вскоре приняли решение отказаться от своих требований, ведь это могло поставить крест на принятии итоговой декларации саммита.

«Никто не хотел заходить слишком далеко, иначе начались бы споры и никакого заявления не было бы», — приводятся в материале слова западного дипломата.

Саммит G20 проходил 18–19 ноября. Россию на саммите представлял глава МИД Сергей Лавров. Он прибыл в Рио-де-Жанейро 17 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября была принята итоговая декларация саммита G20. Лидеры стран «Большой двадцатки» отметили, что встретились в Рио-де-Жанейро для поиска ответа на главные глобальные вызовы и кризисы, для продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Кроме того, в документе закрепили достижения бразильского председательства в течение года: глобальный альянс против голода и нищеты, целевая группа по глобальной мобилизации против изменения климата и призыв к действию по реформе глобального управления.

Французский президент Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро высказывал одобрение решению США позволить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Однако вскоре после этого он разыскал Лаврова и пожал ему руку.