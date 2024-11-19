Бразилиа, 19 ноября, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи на высшем уровне, которая проходила в бразильском Рио-де-Жанейро. Документ опубликован на сайте G20.

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Отмечается, что встреча лидеров G20 была необходима для поиска ответа на «главные глобальные вызовы и кризисы и продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста».

Участники саммита выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, обсудили неспокойную ситуацию на Ближнем Востоке, договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения.

В декларации не говорится о том, что заявление не было подписано всеми странами-участницами.

Как сообщало ИА Регнум, Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прибыл в Рио-де-Жанейро 17 ноября. Лавров выступит на пленарных заседаниях саммита и поднимет вопросы борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформирования глобальных институтов.

Французский президент Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро высказывал одобрение решению США позволить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ.