Москва, 19 ноября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Цикл встреч «Урок со звездой» проводится в школах и колледжах искусств в Москве, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Пресс-служба департамента культуры города Москвы

К ребятам приходят знаменитые артисты, музыканты, дизайнеры и художники. По словам заммэра, во встречах успели поучаствовать более 1,5 тыс. учеников из 32 учреждений.

Сергунина уточнила, что провели уже шестнадцать таких занятий. Она отметила, что в числе тех, кто приходил на такие встречи, были народный артист СССР дирижёр Юрий Башмет, народный артист РФ саксофонист Игорь Бутман, а также народная артистка РФ певица Надежда Бабкина.

«Юные таланты получили возможность пообщаться с такими звездами, как Юрий Башмет, Игорь Бутман и Надежда Бабкина», — сказала заммэра, которую цитирует пресс-служба правительства Москвы.

Башмет посетил учеников детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена и рассказал им, как научиться играть на нескольких музыкальных инструментах. Бутман побывал в Московской городской детской музыкальной школе имени И. О. Дунаевского и поведал ребятам историю, как он учился играть на саксофоне.

Бабкина, в свою очередь, провела открытый урок для фольклорного отделения детской музыкальной школы имени В. Ф. Одоевского. Занятие завершилось хороводом, в котором участвовали артисты её ансамбля.

Сергунина заметила, что формат открытых уроков понравился ученикам. До конца года для них проведут ещё несколько таких мероприятий. На этих встречах учащиеся узнают, как снять новогоднюю передачу для телевидения, а также как провести фестиваль или ледовое шоу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января на съезде «Движения первых» в лектории общества «Знание» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Премия первых», на котором оценивались проекты, направленные на всестороннее развитие детей и молодёжи. Победителями и лауреатами стали десять проектов из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Владивостока и других городов. Всего на участие в премии было подано более 6 тысяч заявок, к всероссийскому народному голосованию присоединились более 85 тысяч человек.

27 марта президент Владимир Путин заявил, что традиционные музыкальные школы в России не будут уничтожать, превращая в «клубы или кружки». Глава государства назвал этот вопрос решённым.