Москва, 31 января, 2024, 18:45 — ИА Регнум. На съезде «Движения первых» 31 января в лектории общества «Знание» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Премия первых», на котором оценивались проекты, направленные на всестороннее развитие детей и молодёжи, сообщили ИА Регнум в пресс-службе движения.

Кадр из видео

Как говорится в пресс-релизе, победителями и лауреатами стали десять проектов из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Владивостока и других городов.

Конкурс «Премия первых» проходил в четыре этапа: подача заявки, проверка номинантов в каждом регионе «Летучими командами» — группами детей, родителей и педагогов, которые лично знакомились с проектами, народное онлайн-голосование и выбор победителей жюри экспертной и детской дирекцией.

В состав экспертной дирекции вошли представители экспертного совета «Движения первых» и Роскачества. Участниками детской дирекции стали 47 ребят из 29 регионов страны, в том числе от Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего на участие в премии было подано более 6 тысяч заявок, к всероссийскому народному голосованию присоединились более 85 тысяч человек.

Первый заместитель председателя правления «Движения первых» Наталия Мандрова наградила победителей и лауреатов конкурса. Она поблагодарила участников за активность и неравнодушие в течение первого года работы, а также отметила, что «Движение Первых» состоялось именно благодаря детским инициативам и поддержке всего общества.

В номинацию «Развитие» вошли проекты и места, направленные на образование и развитие детей. Победу одержал проект «Тест-драйв IT-профессий» от VK Education. Также жюри высоко оценили всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке и студию творческого мышления «YOUMEDIA» в Санкт-Петербурге.

В номинации «Досуг» рассматривались проекты и места для отдыха и развлечения детей и молодёжи. Победителем стал исторический парк «Россия — моя история» в Твери, а лауреатами — культурно-просветительский проект Политехнического музея «Университет детей» в Москве и экскурсии на Истринской сыроварне Олега Сироты в Истре.

В номинации «Здоровый образ жизни» вошли проекты, направленные на здоровый образ жизни и спортивное развитие детей. Первое место занял экстрим-парк «Урам» в Казани. Лауреатами стали детско-юношеская спортивная школа «Киселёвские тигры» в Киселёвске и РО ВОО «Федерация Лазертага России» в Саратове.

В специальной номинации «Работодатель первых» рассматривались организации, которые предоставляют возможность официального трудоустройства для лиц в возрасте от 14 до 17 лет. Главной детской премии страны был удостоен проект «Лагерь моего двора» в Заинске.

Работа «Летучих команд» также не осталась неотмеченной. В рамках проекта проходил конкурс «Предложено первыми». Команды должны были придумать свою номинацию и предложить победителя в ней. Среди более 300 коллективов победителем стала команда из Краснодарского края, в которую входят шесть детей, двое родителей и педагог. Они предложили учредить номинацию «Сердце города», так как в каждом городе есть место, которое по праву можно назвать его сердцем. Победителем в родном городе они выбрали парк «Краснодар», который жители любят за необычность и красоту.

По словам капитана команды Анны Ярановой, они решили придумать номинацию «Сердце города», так как это возможность выразить создателю парка «Краснодар» и его команде огромную и искреннюю благодарность за ежедневный труд на благо города, края и всей России.

Как передавало ИА Регнум, также 31 января в Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошло заседание съезда «Движения первых», в ходе которого были подведены итоги прошедшего года и приняты важные решения по развитию организации. Отмечается, что в заседании приняли участие более 980 человек из всех 89 российских регионов.

Днём ранее в Москве открылся II съезд «Движения первых». Во время съезда было подчёркнуто, что для «Движения первых» ориентиром является традиционные семейные ценности, а также важность чувствовать себя частью единого сообщества, разделяющего общие цели.

14 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

С 18 по 20 декабря 2022 года состоялся I съезд движения, на котором оно получило своё название по результатам голосования. На собрании также были утверждены 12 направлений работы и 11 общих ценностей движения, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Основными миссиями участников стали: «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении» и «Быть первыми».

Вместе с тем 5 декабря 2023 года Путин провёл в Пятигорске заседание наблюдательного совета «Движения первых».