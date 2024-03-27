Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Традиционные музыкальные школы в России не будут уничтожать, превращая в «клубы или кружки», заявил 27 марта на встрече с работниками культуры Тверской области президент Владимир Путин.

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Этот вопрос решён, отметил глава государства.

«Мы договорились о том, что музыкальные школы в традиционном ещё с советского периода смысле слова мы не будем ни в коем случае уничтожать, превращать их в какие-то клубы и кружки», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с работниками культуры Тверской области Владимир Путин также заявил, что зарплаты преподавателей музыкальных училищ в России должны быть такими, чтобы педагоги могли жить за счёт этих доходов, а не только за счёт частных уроков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами ранее отметил, что посещение Торжка — первая после президентских выборов поездка Путина в регионы. Поездка связана с отмечавшимся накануне Днём работника культуры.

Президент посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея. Также в программе поездки — посещение комплекса «Гостиница Пожарских» того же музея, встреча с работниками культуры и беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщал также Песков.