Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД России Сергей Лавров пожали руки на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Bloomberg.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите «Группы двадцати»

«Макрон разыскал главу МИД России Лаврова и пожал ему руку на саммите G-20», — говорится в тексте.

Саммит G20 проходил 18–19 ноября. Россию на саммите представлял Сергей Лавров. Он прибыл в Рио-де-Жанейро 17 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября была принята итоговая декларация саммита G20. Лидеры стран «Большой двадцатки» отметили, что встретились в Рио-де-Жанейро для поиска ответа на главные глобальные вызовы и кризисы, для продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Кроме того, в документе закрепили достижения бразильского председательства в течение года: глобальный альянс против голода и нищеты, целевая группа по глобальной мобилизации против изменения климата и призыв к действию по реформе глобального управления.