Париж, 19 ноября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро высказывал одобрение решению США позволить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом написало агентство France presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум Макрон, армия Франции

«Это полностью хорошее решение», — цитирует AFP Макрона.

Президент добавил, что совместное заявление по Украине на саммите могло бы быть «более чётким» в том, что касается украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в случае ударов ВСУ вглубь российской территории при помощи баллистических ракет ATACMS Североатлантический альянс формально окажется в состоянии войны с Россией. Это не в интересах избранного президента США Дональда Трампа и может привести к отставкам в Вашингтоне, заявила 18 ноября экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Затем французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.