ВСУ уже пытались нанести удары ракетами НАТО вглубь РФ, заявил Медведев
Москва, 19 ноября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанести удары ракетами стран НАТО вглубь России уже предпринимались, заявил 19 ноября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО «вглубь территории» России. Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были», — написал он в своём Telegram-канале.
Также Медведев отметил, что удары западными ракетами вглубь территории России, согласно новой ядерной доктрине РФ, можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО на Россию с правом РФ нанести ответный удар.
Как передавало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее, 12 сентября, российский лидер назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, отметил Путин.