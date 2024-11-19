Москва, 19 ноября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанести удары ракетами стран НАТО вглубь России уже предпринимались, заявил 19 ноября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости Фрагменты ракет ATACMS

«Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО «вглубь территории» России. Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были», — написал он в своём Telegram-канале.

Также Медведев отметил, что удары западными ракетами вглубь территории России, согласно новой ядерной доктрине РФ, можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО на Россию с правом РФ нанести ответный удар.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее, 12 сентября, российский лидер назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, отметил Путин.