Вашингтон, 19 ноября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Решение действующего президента США Джо Байдена по снятию запрета на использование американских баллистических ракет ATACMS для ударов ВСУ вглубь территории России противоречит конституции Штатов, заявил американский сенатор Рэнд Пол в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Украинский конфликт должен завершиться путём переговоров. Это неконституционное решение поддержать, казалось бы, случайный план (Зеленского. — Прим. ред.)», — написал он.

Пол уточнил, что своими действиями Байден подталкивает мир к третьей мировой войне. По словам сенатора, риски начала глобальной войны перевешивают временные преимущества от ударов вглубь территории России.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Однако 18 ноября заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил эту информацию.

Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, оскорбил политиков Великобритании, Франции и Штатов, разрешивших Украине наносить удары вглубь территории России, назвав «имбецилами».

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, поскольку полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Глава государства подчёркивал, что Минобороны РФ изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.