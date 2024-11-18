Вашингтон, 18 ноября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, оскорбил политиков Великобритании, Франции и Штатов, разрешивших Украине наносить удары вглубь территории России.

TASS /Robin Rayne/ZUMA Wire Дональд Трамп — младший

«К чёрту жизнь!!! Имбецилы», — написал он в соцсети X, комментируя решения.

В последующих публикациях он также уточнил, что данная кампания пролоббирована компаниями военно-промышленного комплекса США, в интересах которых не допустить мирных переговоров по украинскому конфликту и затянуть боевые действия.

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Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя публикации о решении Байдена, согласился с мнением одного из подписчиков о том, что «американские либералы любят войну».

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он подчёркивал, что Минобороны РФ изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.