Москва, 19 ноября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Россия не станет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, ранее предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, пока под ограничениями находится глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс», — ответил Песков ТАСС на вопрос о возможном снятии с Рубио санкций в качестве жеста доброй воли.

По мнению Трампа, Рубио станет «сильным защитником американцев, который никогда не уступит противникам США».

Как сообщало ИА Регнум, Марко Рубио родился в 1971 году в Майами, штат Флорида, в семье двух кубинских иммигрантов. В 2010 году Рубио стал сенатором. По словам Трампа, достижения Рубио в сфере законотворчества неизменно ставят его в «тройку самых эффективных сенаторов в Конгрессе».

Ранее Рубио резко высказывался о России, её государственных лицах и спецоперации на Украине, а также призывал усилить военную поддержку киевского режима. Он находится под персональными санкциями МИД России, из-за чего ему запретили въезд в РФ.