Песков: РФ может только зеркально ответить на снятие санкций с Лаврова
Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ограничениями США будет Лавров
Москва, 19 ноября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Россия не станет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, ранее предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, пока под ограничениями находится глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс», — ответил Песков ТАСС на вопрос о возможном снятии с Рубио санкций в качестве жеста доброй воли.
По мнению Трампа, Рубио станет «сильным защитником американцев, который никогда не уступит противникам США».
Как сообщало ИА Регнум, Марко Рубио родился в 1971 году в Майами, штат Флорида, в семье двух кубинских иммигрантов. В 2010 году Рубио стал сенатором. По словам Трампа, достижения Рубио в сфере законотворчества неизменно ставят его в «тройку самых эффективных сенаторов в Конгрессе».
Ранее Рубио резко высказывался о России, её государственных лицах и спецоперации на Украине, а также призывал усилить военную поддержку киевского режима. Он находится под персональными санкциями МИД России, из-за чего ему запретили въезд в РФ.