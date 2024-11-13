Вашингтон, 13 ноября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря в новой администрации. Об этом говорится в заявлении на странице Трампа в соцсети Truth Social.

Global Look Press/Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency

«Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США. Марко — уважаемый лидер и мощный голос свободы. Он станет сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам», — сказано в заявлении Трампа.

В настоящее время должность главы Госдепартамента США занимает Энтони Блинкен.

Рубио родился в 1971 году в Майами, штат Флорида, в семье двух кубинских иммигрантов. В 2010 году Рубио стал сенатором. По словам Трампа, достижения Рубио в сфере законотворчества неизменно ставят его в «тройку самых эффективных сенаторов в Конгрессе».

Ранее Рубио резко высказывался о России, её государственных лицах и спецоперации на Украине, а также призывал усилить военную поддержку киевского режима. Кроме того, Рубио находится под персональными санкциями МИД России, из-за чего ему запрещён въезд в РФ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Трамп предложил американскому телеведущему Fox News Питу Хегсету пост министра обороны США. 12 ноября Трамп объявил о назначении бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на пост помощника по национальной безопасности.

В этот же день Трамп заявил о том, что назначит миллиардера Илона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).

Кроме этого, в понедельник Трамп выбрал конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элизу Стефаник на пост представителя США при ООН.