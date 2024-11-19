Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя 18 ноября на заседании Совета Безопасности организации акцентировал, что любые попытки нанести поражение РФ бесперспективны и это подтверждается историческими уроками.

Un.org Василий Небензя

«О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для неё каждый раз заканчивалось, хорошо известно», — заявил Небензя на заседании, посвящённом конфликту на Украине.

Российский дипломат не раз подчёркивал, что цели спецоперации будут достигнуты.

Как сообщало ИА Регнум, действия Великобритании и Франции втягивают Европу в эскалацию с серьёзными последствиями, заявил Василий Небензя.

Ответ РФ при использовании киевским режимом дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым, подчеркнула 18 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что пока неизвестно, опираются ли вбросы западных СМИ на официальные источники. При этом ясно, что на фоне поражений Киева его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь нанести Москве «стратегическое поражение», добавила дипломат.