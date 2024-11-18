Москва, 18 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики на Украине, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает 18 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Биятов

За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, обеспечивающим деятельность ВПК объектам энергетики, местам подготовки операторов беспилотников и складам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах, уточнили в ведомстве.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Украинские войска на всех направлениях в зоне СВО потеряли до 1900 военных. Так, подразделения группировки «Север» ВС РФ, действующей на харьковском направлении, нанесли поражение противнику у населённых пунктов Волчанск, Басово и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 50 бойцов.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ в окрестностях Загрызово, Купянска и Глушковки в Харьковской области, а также у Красного Лимана и Торского в ДНР. Отражены три контратаки украинских штурмовиков. На этом направлении ВСУ потеряли до 450 бойцов, а также два полевых склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах Северска, Дроновки, Андреевки, Анновки, Дачного и Курахово в ДНР. Отражены две контратаки. ВСУ потеряли до 695 военных, а также шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новоалексеевка в ДНР. ВСУ понесли потери в окрестностях Дзержинска (украинское название — Торецк), Вознесенки и Украинки в ДНР. На этом направлении отражены 11 контратак. ВСУ потеряли более 500 бойцов.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, действуя в районах населённых пунктов Зелёное Поле, Улаклы, Константинополь и Великая Новосёлка в ДНР. Отражена контратака ВСУ. Украинские войска потеряли до 135 бойцов.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение ВСУ в окрестностях Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области, Блакитного, Ольговки и Никольского в Херсонской области. Противник потерял до 70 военных, а также полевой склад боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.