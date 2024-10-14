Вашингтон, 14 октября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Национальную гвардию или Вооружённые силы США можно использовать для борьбы с потенциальными беспорядками в день выборов американского президента. С таким предложением 13 октября выступил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«У нас в стране есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные лунатики. Если нужно, с ними справится Национальная гвардия, если очень нужно — военные», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, потенциальные проблемы в день выборов президента США исходят не от мигрантов, а от «внутреннего врага». При этом экс-глава Белого дома не уточнил, кого именно он имеет в виду.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния (США) Чад Бьянко заявил о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа. По его словам, на блокпосту перед местом выступления кандидата в президенты задержали мужчину, пытавшегося провезти туда дробовик, заряженный пистолет и магазин с боеприпасами большой ёмкости.

В ФБР 14 октября заявили, что не считают задержание мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал Трамп, попыткой покушения на политика. Отмечалось, что задержанный является членом антиправительственной ультраправой группировки и, возможно, имел при себе оружие только для личной защиты.

В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Он получил лёгкое ранение в ухо. Второе покушение было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В результате инцидента политик не пострадал.