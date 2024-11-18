Лондон, 18 ноября, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Киев ещё не получал разрешения на удары вглубь российской территории британскими ракетами Storm Shadow, пишет местное издание Sun со ссылкой на осведомлённые источники.

Rept0n1x

«Украине по-прежнему запрещено использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России», — сказано в публикации.

В материале уточняется, что Вашингтон продолжает блокировать применение указанного оружия, несмотря на то, что ранее Белый дом предположительно разрешил Киеву использовать системы ATACMS для атак вглубь России.

Как передавало ИА Регнум, ранее опубликованную информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине применять их дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, удалили из статьи на сайте французского издания Le Figaro. В первоначальной версии было указано, что власти обоих государств позволили киевскому режиму «наносить удары вглубь территории России, используя ракеты SCALP / Storm Shadow».

Американская газета The New York Times 17 ноября сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. В публикации отмечалось, что такое решение связано с информацией о якобы имеющем место присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

27 октября президент России Владимир Путин отметил, что Министерство обороны РФ изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны. Ранее глава государства назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент.