Вашингтон, 18 ноября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Решение Белого дома по разрешению ВСУ наносить удары вглубь территории России западными вооружениями приведёт к краху режима лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил американский журналист и политический эксперт Джексон Хинкл в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Его мир рухнет, очень скоро. Произойдёт то, что происходит с остальными марионетками США. Он ходячий мертвец», — отметил он.

Хинкл уточнил, что после такого решения судьба Зеленского «уже предрешена».

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя публикации о решении Байдена, согласился с мнением одного из подписчиков о том, что «американские либералы любят войну».

Зеленский в свою очередь заявил, что «ракеты скажут сами за себя». По его словам, разрешение наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории является ключевым пунктом так называемого плана победы Украины.