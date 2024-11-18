Москва, 18 ноября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Возможное разрешение действующего президента США Джо Байдена на использование Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь РФ усугубит ситуацию для Украины, в качестве ответа российская сторона может применить новое оружие, заявил 18 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается применения оружия, о котором идёт речь, — оно и так уже используется. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. А только усугубит судьбу Украины и её будущее», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, в качестве ответа российская сторона может применить новые системы вооружения, которые ВС России ранее не применяли в зоне проведения СВО.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными данные о возможном разрешении на использование дальнобойных ракет. По его словам, если решение действительно принято, то оно безрассудное, опасное, направленное на качественное повышение уровня вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт.