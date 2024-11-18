Москва, 18 ноября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов воюющего за ВСУ наёмника из Новой Зеландии Джордана О’Брайена.

Генпрокуратура России Джордан О’Брайен

Соответствующие данные появились в базе ведомства 18 ноября.

«О Брайен Джордан* (О’Брайен Джордан), Новая Зеландия», — гласит новая запись в реестре.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Следственного комитета сообщала, что О’Брайена подозревают в убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном обращении с оружием, незаконном пересечении границы и других преступлениях.

По данным следствия, гражданин Новой Зеландии был инструктором украинских подразделений, а затем принял участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника.

В сентябре 36-летнего наёмника объявили в международный розыск и заочно арестовали за участие в вооружённом конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении О’Брайена.

О’Брайен заочно предстанет перед судом в Курской области за участие в украинском вторжении в регион, сообщила в ноябре пресс-служба Генпрокуратуры. За участие в действиях ВСУ в Курской области наёмник получал сумму, эквивалентную 450 тыс. рублей в месяц, отмечалось в сообщении.