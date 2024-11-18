Москва, 18 ноября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Дзяман, который ранее приказал сбить российский самолёт над Кубанью, включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация 18 ноября появилась на сайте ведомства.

Следственный комитет РФ

«46. Дзяман Николай Иванович*, 18.12.1977 года рождения», — сказано в перечне.

17 июня ИА Регнум передавало, что Хамовнической районный суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ, полковника Николая Дзямана. По версии следствия, 23 февраля 2024 года Дзяман отдал приказ сбить самолёт Воздушно-космических сил России.

При этом мужчина осознавал, что указанное воздушное судно не было предназначено для ведения боевых действий, не имело вооружения, а полёт проходил исключительно в российском воздушном пространстве. Российский самолёт потерпел крушение, это привело к гибели 10 членов экипажа и уничтожению воздушного судна.

Дзяману заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлёкший причинение смерти человеку), он объявлен в федеральный розыск.

Также 18 ноября Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов воюющего за ВСУ наёмника из Новой ЗеландииДжордана О’Брайена и бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбу.